Türkiye Yelken Federasyonu, Anadolu'da daha fazla sporcu yetiştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Federasyon Başkanı Özlem Akdurak, yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaklaşık 120 aktif kulüp ve 20 bin sporcu bulunduğunu belirtti. Ayrıca, yurt dışında da başarılar elde ettiklerini ve önemli yarışlara ev sahipliği yaptıklarını ifade etti. Akdurak, Türkiye'nin iç sularında da yelken sporunu yaymak istediklerini vurguladı.

Türkiye Yelken Federasyonu, yelken sporunu Anadolu'ya yayarak daha fazla sporcu yetiştirmeyi hedefliyor.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Hirfanlı Baraj Gölü Optimist Yelken Yarışları'na katılmak için geldiği Kırşehir'de AA muhabirine, federasyonun çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Federasyon bünyesinde yaklaşık 120 aktif kulüp ve değişik sınıflardan 20 bin civarında sporcu bulunduğunu aktaran Akdurak, yetişkinlerin yaptığı yat yarışlarından uçurtma ve rüzgar sörfleri ile optimiste kadar birçok branşa ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Akdurak, yurt dışında hem genç hem olimpik sporcularla madalyalar için mücadele ettiklerini ve birçok uluslararası başarıya da imza attıklarını belirtti.

Türkiye'ye önemli başarılar kazandırdıklarını vurgulayan Akdurak, "En büyük amacımız bu sporu ülkemizin iç suları dahil bütün su kıyısı olan illerimize yaymak. İç sular bizim için son derece önemlidir. Yakında Eğirdir'de Optimist Takım Şampiyonası yarışlarını gerçekleştireceğiz. Her yıl Ahlat'ta yaptığımız Ahlat Şenlikleri'ni bu yıl yoğunluktan yapamadık ama onu da her yıl gerçekleştirmeye çalışıyoruz." dedi.

"Her yıl en az bir yarış ile Hirfanlı'da olacağız"

Kırşehir'de 4-6 Ağustos'ta düzenlenen Hirfanlı Baraj Gölü Optimist Yelken Yarışları'nı da değerlendiren Akdurak, şunları kaydetti:

"Hirfanlı Baraj Gölü üzerinde yaptığımız faaliyet, yelkenin başlangıç sınıfı. Optimist tekneleri buradaydı. 7 ilden 50'den fazla sporcu su üstünde mücadele etti. Bugüne kadar burada yapılmış ilk faaliyetimiz, çok güzel bir rüzgar da vardı. Güzel bir organizasyon yaptık. Bundan sonra her yıl en az bir yarış ile Hirfanlı'da olacağız. Bu bölgede sporcuların yetişmesi için hep birlikte çok hızlı organizasyon yapacağız. Bölgenin yakın ilçelerinden sporcu yetiştirmek için uğraşacağız."

Yelken yarışları için rüzgarın uygun olması gerektiğine değinen Akdurak, "Burası bu açıdan bir cennet. Plajın, suyun ve rüzgarın bizim sporumuz için elverişli olması, burada daha büyük organizasyon gerçekleştirmemize vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.