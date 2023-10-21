Türkiye'ye Olimpiyatlarda İlk Madalya Kazandıran Ahmet Kireççi'nin Portresi

1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'nda güreşte elde ettiği bronz madalyayla Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Ahmet Kireççi'nin hayatı ve başarıları anlatıldı.

Türkiye'ye olimpiyatlarda ilk madalyasını kazandıran isim, 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'nda güreşte elde ettiği bronz madalyayla adını tarihe yazdıran Ahmet Kireççi (Mersinli Ahmet) oldu.

Anadolu Ajansı'nın Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı "spor" temalı dosya haberler kapsamında bu haberde, Türkiye adına olimpiyatlarda madalya kazanan ilk sporcu Ahmet Kireççi'nin portresi ele alındı.

Mersinli lakabıyla da bilinen Ahmet Kireççi, 1914 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Spora çocukken boksla başlayan milli güreşçi, bir süre atletizm yaptı. Bir mukavemet koşusundan sonra hastalandı, atletizmi bıraktı.

Güreşe yönelen ve birkaç müsabakada başarılı olan Ahmet Kireççi, Mersin İtfaiye Komutanı Memduh Bey tarafından himaye edildi.

Memduh Bey'in desteğiyle Tarsus'ta yapılan karakucak güreşlerine katılan Ahmet Kireççi, birinci oldu. Memduh Bey, potansiyelinin yüksek olduğunu fark ettiği Ahmet Kireççi'yi İstanbul'a gönderdi.

Ahmet Kireççi, İstanbul'da Kumkapı Güreş Kulübü ile Kasımpaşa Spor Kulübü'nde uzun süre güreş yaptı, milli mayoyu ilk kez 1933'te İzmir'de düzenlenen Balkan Oyunları'nda giydi.

Hem grekoromen hem de serbest stilde güreşen Ahmet Kireççi, 1933 Balkan Oyunları'nda grekoromen stil 87 kiloda, 1937 ve 1940 Balkan Oyunları'nda ise grekoromen stil 79 kiloda olmak üzere üç kez birinciliği elde etti.

1936 Berlin Olimpiyatları'nda Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı

Milli güreşçi Ahmet Kireççi, 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 79 kiloda bronz madalya elde ederek Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı.

Ahmet Kireççi, bu başarının ardından katıldığı 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'nda ise bu sefer grekoromen stilde altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Londra'daki Olimpiyat Oyunları'nın ardından 1949'da güreşi bırakan Kireççi, doğum yeri olan Mersin'de bir süre işletmecilik yaptı.

Kireççi, 24 Haziran 1936'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün davetlisi olarak İstanbul'a davet edildi. Burada Alman güreş takımından bir güreşçi ile gösteri maçı yapan Kireççi, Atatürk'ün sevgisini kazandı.

Ahmet Kireççi, Mersin'de geçirdiği bir trafik kazası sonrası 17 Ağustos 1978'de hayatını kaybetti. Efsane güreşçinin kabri, Mersin Şehir Mezarlığı'nda bulunuyor.