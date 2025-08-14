Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası Kayseri'de Tamamlandı

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası Kayseri'de sona erdi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Kayseri'de düzenlenen şampiyona, 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda gerçekleştirildi.

Şampiyona için düzenlenen ödül töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'nin spor alanında önemli bir merkez haline geldiğini söyledi.

Yamaç paraşütünün yapıldığı Ali Dağı'nın da Türkiye'de ön saflarda yer aldığına değinen Çiçek, şampiyonanın sonuçlarının hayırlı olmasını temenni etti.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Başkanı Emre Şahin ise "Çok güzel bir şampiyona oldu. Kayseri tabii bu mesafe şampiyonlar için çok güzel bir lokasyon. Türkiye Hava Sporları Federasyonu olarak Uluslararası Hava Sporları Federasyonunun sportif yetkilerini devraldığımızı tüm hava sporları camiamıza duyurmak isterim. Bu yetkiyle beraber, bu güzel lokasyonla, sayın valimizin de izni olursa daha büyük şampiyonları getirmek isteriz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 8 ülkeden 120 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada dereceye girenlere ödülleri verildi.