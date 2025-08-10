Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası Kayseri'de Devam Ediyor

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası Kayseri'de Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası, Kayseri'deki Ali Dağı'nda 8 ülkeden 120 sporcunun katılımıyla sürüyor. Sporcular, 79 kilometrelik parkurda yarışacak.

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası, Kayseri'de devam ediyor.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Kayseri'de düzenlenen şampiyona, 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda gerçekleştiriliyor.

Şampiyonanın ikinci gününde 8 ülkeden 120 sporcu mücadele ediyor.

Bugün yaklaşık 79 kilometrelik parkurda mücadele edecek sporcular, Develi ilçesi yakınlarına iniş yapacak.

Şampiyona, 14 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Spor
Ağustosun en büyüleyici gecesi: Perseid şöleni! Ateş topları da görülecek

Yalnızca 2 gün kaldı! Gökyüzü ateş toplarıyla kaplanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay'dan emsal karar! Evi terk ederken bir kez daha düşünün

Yargıtay'dan emsal karar! Evi terk ederken bir kez daha düşünün
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.