Türkiye yamaç paraşütü şampiyonası İnegöl'de yapıldı - Haberler

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 2. etap yarışmaları; 3-4-5 Haziran tarihlerinde İnegöl'de gerçekleştirildi. 12 farklı şehirden 60 sporcunun katıldığı şampiyona süresince, İnegöl semaları paraşütlerle süslendi.

Pek çok farklı alanda ortaya koyduğu çalışmalarla varlığını hissettiren İnegöl, turizm ve doğa sporlarında da son yılların yükselen yıldızı. İnegöl Belediyesi, Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) organizasyonuyla geçtiğimiz hafta sonu da ses getirecek bir organizasyona imza attı. Türkiye Hava Sporları Federasyonu iş birliğinde Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 2. Etap yarışmaları 3-4-5 Haziran tarihlerinde İnegöl'de gerçekleştirildi. 12 farklı ilden 60 sporcunun katıldığı yarışma renkli görüntülere sahne olurken, aynı zamanda çekişmeli bir hedef şampiyonası yaşandı.

Cerrah Karaman Tepe'den atlayış yapan yamaç paraşütü sporcuları yine Cerrah bölgesinde oluşturulan hedef alanına iniş yaptılar. Cuma günü antrenman uçuşlarıyla başlayan şampiyonada, Cumartesi günü ise yarışmalar gerçekleştirildi. Sabah erken saatlerden itibaren atlayışlara başlayan yamaç paraşütü sporcuları, İnegöl'ün eşsiz doğasının manzarasıyla gökyüzünü paraşütlerle süsledi. Hem atlayış yapan sporcular hem de hedef alanında inişleri izleyenler keyifli ve unutulmaz anlar yaşadı. Cumartesi günü yarışmalar akşamüzerine kadar devam etti.

Pazar günü ise yine sabah başlayan atlayışlar öğleye kadar sürdü. 14.30'da ise DOSTUM Tesislerinde Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 2. Etap yarışmaları ödül töreni gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Kalaycı ile İnegöl protokolünün de katıldığı törende, sporcularla yarışma üzerine sohbet edilip İnegöl konuşuldu. Törende kürsüye çıkarak kısa bir selamlama konuşması yapan Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Kalaycı, "Türkiye Hava Sporları Federasyonumuz ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz yamaç paraşütü hedef yarışmasının finalini yaptık. Türkiye genelinden 60 sporcumuz 12 farklı şehirden buraya gelerek yarışmalara katıldı. Tüm arkadaşlarımıza katılımlarından ve teveccühlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye'nin birçok yerinde yarışmalarla sizlerle beraberiz. Ama böylesi muhteşem bir coğrafyada, muhteşem iklimiyle, tabiatıyla bizlere ev sahipliği yapan başta Belediye Başkanımız, Başkan Yardımcımız, Müdürümüz ve birçok personel arkadaşımız burada bizlere 2 gündür kendi evimizdeymiş gibi hiçbir yabancılık çektirmeden canla başla çalıştılar. Ben Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı olarak bütün camiamız adına teşekkür ediyorum. Türkiye'de Bakanlığa bağlı 64 federasyon var. Bizim federasyonumuz da bunlardan biri. Bizim de ayrıca kendi altımızda 16 brançımız var. Bu kadar fazla spor alanı varken, branş varken hepsini aynı anda kalkındırmaya çalışmak, aynı destek ve katkıyı sağlamak aşk ile olur. Bu da Belediye Başkanımızda var. Bizler de sporcular olarak, federasyon olarak bu sporu nasıl daha iyi noktalara götürürüz bunun peşinde olacağız. Yerel yönetimler bizimle olduğu sürece söz veriyoruz ki ay yıldızlı bayrağımızı daima göklerde dalgalandıracağız" dedi.

İnegöl'ün yüzde 50'si ormanlarla kaplı

Belediye Başkanı Alper Taban ise yamaç paraşütü sporcularını ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek; "Sizi şehrimizde ağırlamaktan duyduğumuz mutluluk ve memnuniyeti ifade etmek isterim. İnegöl daha ziyade sanayisiyle, ticaretle, endüstriyle, ekonomisiyle biraz daha ön plana çıkıyor. Ancak yaptığımız araştırmalar bize gösterdi ki bu şehir gerçekten köklü bir tarihe sahip. 5 bin yıllık bir geçmişe sahip. Bu manada araştırılmaya ve ortaya koyacak doneye ihtiyaç var. Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Aynı zamanda doğası ön plana çıkıyor şehrimizin. Yüzölçümü 1065 km2 ve hemen hemen yüzde 50'si ormanlarla kaplı. Tabi bunları fırsata çevirmek lazım. Beraberinde böyle gerek profesyonel gerek amatör olarak yapılan sporlar, hobi amaçlı çalışmalar insanı gerçekten dinlendiriyor. Hayatı daha nitelikli hale dönüştürüyor. Ben bu vesileyle bu camia içerisindeki herkesi tebrik ediyorum. Yamaç paraşütü de çok keyifli ve adrenalin yüklü bir spor" diye konuştu.

"Yeni organizasyonlara ev sahipliği yapmaya hazırız"

Bundan sonra yapılacak organizasyonlara da ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Başkan Taban, "Burada 1'inciler var, 2'nciler var, 3'üncüler var. Ama hepsi bizim gönlümüzün birincisi. Ben katılan herkese teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Yarışmanın 1'inci etabı Kayseri'de yapılmıştı, 2'nci etabı da İnegöl'ümüzde güzel bir şekilde tamamlamış olduk. İnşallah kıymetli Federasyon Başkanımızın da katkılarıyla yeniden benzer organizasyonlara ev sahipliği yapma noktasında istekli olduğumuzu belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrası dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri takdim edildi. Ayrıca katılım sağlayan tüm sporculara madalyalar verildi. Farklı şehirlerden İnegöl'e gelerek yarışmaya katılan veya izleyici olarak bulunan yamaç paraşütü sporcuları da İnegöl Belediyesi'nin ev sahipliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. İnegöl'ün eşsiz doğasına da hayran kaldıklarını ve her fırsatta uçuş için bu bölgeyi tercih edeceklerini kaydeden sporcular, yamaç paraşütü severlere İnegöl'ü mutlaka deneyimlemeleri tavsiyesinde bulundular. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor