Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Şehit Kaymakam Safitürk anısına yapılacak

MARDİN (AA) - Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına Mardin'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25-27 Mart'ta düzenlenecek şampiyonanın Derik Kaymakamlığı ve Belediyesi iş birliğiyle yapılacak.

Yarışmaya Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü sporcu lisansına sahip, termik uçuş ve acil durum çalışmaları konusunda eğitim almış ve en az 100 uçuşu olan pilotlar katılabilecek.