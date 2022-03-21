Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Şehit Kaymakam Safitürk anısına yapılacak - Haberler

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Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Şehit Kaymakam Safitürk anısına yapılacak

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Şehit Kaymakam Safitürk anısına yapılacak

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına Mardin'de gerçekleştirilecek.

MARDİN (AA) - Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına Mardin'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25-27 Mart'ta düzenlenecek şampiyonanın Derik Kaymakamlığı ve Belediyesi iş birliğiyle yapılacak.

Yarışmaya Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü sporcu lisansına sahip, termik uçuş ve acil durum çalışmaları konusunda eğitim almış ve en az 100 uçuşu olan pilotlar katılabilecek.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Yamaç Paraşütü, Türkiye, Mardin, Şehit, Spor, Haberler

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