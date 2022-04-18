Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Kayseri'de düzenlenecek - Haberler

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Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Kayseri'de düzenlenecek

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Kayseri'de düzenlenecek

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1'inci etabı 6-8 Mayıs'ta Kayseri'de düzenlenecek.

KAYSERİ (AA) - Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1'inci etabı 6-8 Mayıs'ta Kayseri'de düzenlenecek.

Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Talas Belediyesi, Göktürk Havacılık ve Spor Kulübü iş birliğince organize edilen şampiyona, Talas ilçesindeki Ali Dağı'nda yapılacak.

Yarışmaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yamaç Paraşütü Sporcu Lisansı'na sahip, termik uçuş ve acil durum çalışmaları konusunda eğitim alan ve en az 100 uçuşu olan pilotlar katılabilecek.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Yamaç Paraşütü, Türkiye, Kayseri, Mayıs, Spor, Haberler

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