Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası İnegöl'de yapılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası İnegöl'de yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası İnegöl'de yapılacak

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 2. etabı İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) ev sahipliğinde İnegöl'de gerçekleştirilecek.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 2. etabı İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) ev sahipliğinde İnegöl'de gerçekleştirilecek.

Mayıs ayı başında 1. Etabı Kayseri'de gerçekleştirilen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonasının 2. etabına İnegöl ev sahipliği yapacak. İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) ev sahipliğinde yapılacak organizasyonda, 60 paraşüt sporcusu İnegöl semalarını süsleyecek.

3-4-5 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 2. Etap yarışmalarında, ülkenin dört bir yanından yamaç paraşütü sporcuları İnegöl'e gelecek. 60 sporcunun yarışacağı şampiyonada, Cerrah Karaman Tepe'den atlayış yapacak paraşütçüler yine Cerrah bölgesinde belirlenen bir hedefe iniş yapmaya çalışacak. Şampiyonada İnegöl Belediyesi DOSTUM takımı adına da 3 sporcu yarışacak.

Vatandaşların da ilgi duyacağı Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonasını, iniş bölgesinde vatandaşlar da takip edebilecek. Bu heyecana ortak olmak isteyenler, 3 gün boyunca yarışmaları takip edebilecekler. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

İnegöl Belediyesi, Yamaç Paraşütü, Türkiye, İnegöl, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title