Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından 15-17 Eylül 2023 tarihlerinde Siirt'te düzenlenecek olan Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 2. Etabı için hazırlıklar devam ediyor. Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Organizasyon ve Yarışmalar Kurul Başkanı Güner Akkaya, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Siirt İl Temsilcisi Soner Yılmaz ve federasyon görevlisi Mustafa Dağveren, bu büyük etkinliğin detayları için Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti. Federasyon yetkililerinden yarışmanın önemi ve düzenlenme aşamaları hakkında bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, etkinliğin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli tüm lojistik desteklerin sağlanacağını belirterek, Türkiye Hava Sporları Federasyonu yetkililerine teşekkürlerini iletti. Türkiye Hedef Şampiyonası 2. Etabı'nın Siirt'te düzenlenecek olmasının kentin tanıtımına önemli katkılar sunacağını kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, 'Bu heyecan dolu etkinlik, havacılık tutkunlarını buluşturacak ve Türkiye'nin gökyüzündeki yeteneklerini sergileme fırsatı sunacaktır,' dedi. Türkiye Hedef Şampiyonası, havacılık tutkunlarını bir araya getirerek, heyecan dolu yarışmaların ve etkinliklerin düzenlendiği önemli bir platform olarak katılımcıları unutulmaz anlarla buluşturmayı hedefliyor.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından 15-17 Eylül 2023 tarihlerinde Siirt'te düzenlenecek olan Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 2. Etabı için hazırlıklar devam ediyor.

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Organizasyon ve Yarışmalar Kurul Başkanı Güner Akkaya, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Siirt İl Temsilcisi Soner Yılmaz ve federasyon görevlisi Mustafa Dağveren, bu büyük etkinliğin detayları için Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Federasyon yetkililerinden yarışmanın önemi ve düzenlenme aşamaları hakkında bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, etkinliğin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli tüm lojistik desteklerin sağlanacağını belirterek, Türkiye Hava Sporları Federasyonu yetkililerine teşekkürlerini iletti. Türkiye Hedef Şampiyonası 2. Etabı'nın Siirt'te düzenlenecek olmasının kentin tanıtımına önemli katkılar sunacağını kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, "Bu heyecan dolu etkinlik, havacılık tutkunlarını buluşturacak ve Türkiye'nin gökyüzündeki yeteneklerini sergileme fırsatı sunacaktır," dedi.

Türkiye Hedef Şampiyonası, havacılık tutkunlarını bir araya getirerek, heyecan dolu yarışmaların ve etkinliklerin düzenlendiği önemli bir platform olarak katılımcıları unutulmaz anlarla buluşturmayı hedefliyor. - SİİRT