Türkiye Yağlı Güreş Ligi tanıtım toplantısı yapıldı

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Lig 20-21 Mayıs'ta Manavgat Belediyesi 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri'yle başlayacak ve 2-3 Eylül'de de 63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri ile tamamlanacak.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi tanıtım toplantısı, İstanbul'da bir hotelde yapıldı. Toplantıya Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, belediye başkanları ve sporcular katıldı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Yeni organize edilen lig 7 büyük organizasyondan oluşacak. Sezon sonunda ilk 24'e giren pehlivanlar Kırkpınar'da mücadele etmeye hak kazanacak.

İbrahim Türkiş: "Bu heyecanı bir güne değil bütün sezona yaymamız lazımdı"

Seçilmeden önce projeler üzerine çalışmaya başladıklarını söyleyen Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, "Yoğun bir düşünce ve çalışma içine girdik. Seçildikten 3 gün sonra Kırkpınar güreşlerimiz vardı. O gün baktı ki güreşçi sayısı 2 bin 500'leri geçmiş. 'Bunu sürdürülebilir görmüyorum' dedim. Buna bir çeki düzen verilmesi lazımdı. Gerçekten yağlı güreşlerin bir özgünlüğü var. Geleneksel Güreşler Federasyonu olarak yağlı güreşlerden ibaret federasyon değiliz. Hepsini bir bütün olarak almaya çalışıyoruz. Bu ligi, Balkanlar'a, Avrupa'ya sonra da bütün dünyaya yaymak için kurduk. Ne gibi sorunlarımızın var, onun tespitini yaptık. Bizim bunu çok iyi yapılması için yeni formata geçmemiz gerektiğine karar verdik. Yağlı Güreşler Ligi'nin kurulmasının birden fazla sebebi var. Belediye başkanları ile yaptığımız toplantılarda, mevcut düzen devam ederse artık devam etmek istemediklerini söylediler. Biz de onlara daha yeni göreve geldiğimiz söyledik. Yağlı güreşleri bütün Türkiye'ye en iyi şekilde duyuracağımızı söyledik. Yağlı güreşteki en büyük değerimizi, Kırkpınarımızı sürdürülebilir kılmak için kurduk. Geçen sene mükemmel bir organizasyon yapılmasına rağmen güreşçilerden güreşi izleyemedik. Bu heyecanı bir güne değil, bütün sezona yaymamız lazımdı. Bunu yapmak için Yağlı Güreş Ligi'ni kurduk. Yağlı Güreşler Ligi'nin startını verdik. Bir takım değerleri de ortaya koymamız gerekiyor. 7 tane güreşimiz var. Yarışacak sporcuların hepsinin bu organizasyonlara davet edilmesi lazım. Bütün güreşçilerimize geldikleri organizasyonda yolluk verilmesini kararlaştırdık. Para ödül sistemi performansı arttıracak. Son 64'e kalanlara para ödülü verilecek. Son 64'ten final turuna kadar para ödülü katlanarak artacak. Bu sporcularımızı yetiştirenlere de ödül vermemiz lazım dedik. Tüm boylarda 64'e kadar puanlama yok. 64'e geldikten sonra her bir galibiyete 2 puan vereceğiz. Finalde kazanana 2 bonus puan vereceğiz" şeklinde konuştu.

"İlk 24'e giren pehlivanlar doğrudan Kırkpınar'a gidecek"

Sezon sonunda ilk 24'e giren pehlivanların doğrudan Kırkıpınar'a gideceğini ifade eden Türkiş, "Sezon içinde sakatlık, hastalık olur, olanlara da Edirne'de Kırkıpınar'dan 3 gün önce ön eleme yapalım dedik. Oradan 8 kişi daha gelecek ve 32'ye tamamlayacağız. Kırkıpınar'da mücadeleyi arttırmak, ilk 24'ün ilk 8'i birinci torba olsun dedik. 9-16'ya ikinci torba, diğerleri 3. torba olacak. Ön elemeden gelen 8 pehlivan da 4. torba olacak. Kura çekerken 4 torba olacak. Gönlümden geçen, ligde 24'e giren pehlivanlara yaş sınırı olmasın, güreşmeye devam etsin. Sizlerin de desteği olmasıyla gelecek sene bunu uygulayacağım. Devrim niteliğinde kararlar alıyoruz. Hep birlikte bu güreşi iyi noktalara getirelim. 2024 yılında Kırkıpınar'da başpehlivanda geleneksel yapısına uygun şekilde puanlama olmadan yapılacak" diye konuştu.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, spor camiası ile bir arada olduğu için mutluluğunu dile getirerek, "Birçok spor kulübümüze destek olmaya çalışıyoruz. Ligin fikir babası Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, buraya çok sahip çıktı ve yüreğini koydu. Bu projede yer almanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Destek olmayı kendimize görev addettik" cümlelerini kullandı.

Lig 20-21 Mayıs'ta Manavgat'ta başlayacak

Türkiye Yağlı Güreş Ligi, 20-21 Mayıs tarihlerinde Manavgat Belediyesi 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri'yle başlayacak. 10-11 Haziran'da Kocaeli Sekapark Yağlı Güreşleri, 24-25 Haziran'da Şahinbey Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri, 22-23 Temmuz'da Ordulu Mustafa Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri, 5-6 Ağustos'ta Bursa Büyükşehir Belediyesi 15. Softaoğlu Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, 19-20 Ağustos'ta Yunus Emre Belediyesi 8. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Güreşleri ve 2-3 Eylül'de de 63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri yapılacak. Ligde ilk 24'e girmeyi başaran başpehlivanlar, Kırkpınar'a direkt katılma hakkı elde edecek.

Tanıtım toplantısı toplu fotoğraf çekimi ile tamamlandı. - İSTANBUL