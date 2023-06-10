Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 15. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri Başladı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ikinci ayağı olan 15. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye'nin en önemli başpehlivanlarının da aralarında olduğu 1400'ün üzerinde sporcunun katılımıyla yapılıyor. Yarın sona erecek organizasyonda şampiyon pehlivan, Kocaeli'ye özgü motiflerle süslenen 180 bin lira değerindeki altın kemerin sahibi olacak.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ikinci ayağı olan 15. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Atletizm Pisti'nde bu yıl Karamürselli başpehlivan Kadir Birlik adına gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye'nin en önemli başpehlivanlarının da aralarında olduğu 1400'ün üzerinde sporcunun katılımıyla yapılıyor.

Bugün eleme müsabakaları için sahaya gelen ve peşreve çıkan alt boylardaki güreşçiler, rakiplerinin sırtını yere getirmek için kol bağladı.

Yarın sona erecek organizasyonda şampiyon pehlivan, Kocaeli'ye özgü motiflerle süslenen 180 bin lira değerindeki altın kemerin sahibi olacak. Ayrıca her boyda dört madalya ve para ödülü verilecek.