Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Akyüz Ramazan Bayramı'nı kutladı - Haberler

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Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Akyüz Ramazan Bayramı'nı kutladı

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Akyüz Ramazan Bayramı'nı kutladı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı.

Federasyondan yapılan açıklamada Akyüz, Ramazan Bayramı'nı herkese sağlık ve huzur getirmesini temenni ederek, şunları kaydetti:

"Sevgi ve saygının daha da güçlendiği, hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiği, aile ve milletimizin birleştirici özel günlerinden Ramazan Bayramı'nı karşılamanın heyecanını yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyor, başta wushu camiası olmak üzere tüm sporcuların ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Ramazan Bayramı, Kung Fu, Türkiye, Wushu, Spor, Haberler

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