Türkiye Voleybol Şampiyonası Aydın'da Renkli Anlara Sahne Oldu

Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Voleybol Şampiyonası renkli görüntülere sahne olurken, genç sporcular şampiyonluk için ter döktü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okullar Arası Yıldız Kız-Erkek Voleybol Türkiye Şampiyonası, Aydın'da büyük bir heyecanla tamamlandı. İl, grup ve yarı final aşamalarını başarıyla geçen takımlar, Türkiye şampiyonu olabilmek için sahaya çıktı. Türkiye'nin dört bir yanından 11 farklı ilden 224 sporcu, Aydın Atatürk Spor Salonu'nda kıyasıya mücadele etti. Van, Mardin, Antalya, Mersin, Trabzon, İstanbul, Tekirdağ, Rize, Hatay, Bartın ve Bursa'dan gelen 8 kız ve 8 erkek takım, turnuvanın zirvesine ulaşmak için ter döktü. Kıyasıya rekabetin yanı sıra renkli görüntülere de sahne olan şampiyonada mücadele ederek başarılı olan takımlar Türkiye Şampiyonu oldu.

Beş gün süren karşılaşmaların ardından şampiyon takımlara ödülleri, Aydın Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törenle takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Şampiyona ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Yurdumuzun dört bir yanından gelen ve büyük mücadeleler vererek Türkiye Finali'ne yükselen tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz. Beş gün boyunca fair-play ruhuyla sahaya çıkan ve Türkiye Şampiyonu olan takımlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN