Türkiye Voleybol Federasyonu'nun eski başkanı Teoman Yazgan hayatını kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun eski başkanı Teoman Yazgan (87) evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Yazgan, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun eski başkanı Teoman Yazgan (87) evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Yazgan, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nda 1988-1991 yılları arasında başkanlık görevi yürüten Teoman Yazgan dün evinde geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası hayatını kaybetti. Yazgan'ın ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri derin üzüntü yaşadı. Yazgan için Akyarlar Camii'nde bugün ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Yazgan'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Teoman Yazgan, Fener Mezarlığı'nda toprağa verildi.