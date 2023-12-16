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Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan Dünya Kulüpler Şampiyonası Yarı Finali Haberleri

16 Aralık 2023 09:54 Güncelleme: 09:56 Abone Ol

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, tarihte ilk kez finalde iki Türk takımının olacağına inandığını söyledi. Eczacıbaşı Dynavit, Dentil Praia ile karşılaşacak, Vakıfbank ise Tianjin Bohai Bank ile mücadele edecek. Ayrıca, Beşiktaş'ın divan kurulu toplantısı yapılacak ve diğer spor branşlarındaki maçlar da yer alacak.