Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan Dünya Kulüpler Şampiyonası Yarı Finali Haberleri
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, tarihte ilk kez finalde iki Türk takımının olacağına inandığını söyledi. Eczacıbaşı Dynavit, Dentil Praia ile karşılaşacak, Vakıfbank ise Tianjin Bohai Bank ile mücadele edecek. Ayrıca, Beşiktaş'ın divan kurulu toplantısı yapılacak ve diğer spor branşlarındaki maçlar da yer alacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Mehmet Akif Üstündağ: Tarihte ilk kez finalde iki Türk takımının olacağına inanıyorum
"Madalyanın rengini altınla taçlandırmak istiyoruz"
VOLEYBOL
2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Yarı Finali
09.00 Eczacıbaşı Dynavit - Dentil Praia
14.30 Vakıfbank - Tianjin Bohai Bank
BEŞİKTAŞ
10.30 Kulübün 2023 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek.
17.00 Siyah-beyazlılar, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılı ekip, günü izinli geçirecek. Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.
FENERBAHÇE
Takım izinli.
TRABZON
Bordo-mavililer, deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.
BASKETBOL
Basketbol Süper Ligi
15.30 Tofaş - Çağdaş Bodrum Spor Kulubü
18.00 Reeder Samsunspor - Pınar Karşıyaka
20.30 Beşiktaş Emlakjet - Anadolu Efes
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Fenerbahçe Alagöz H. - OGM Ormanspor
14.00 Hatay BŞB. - Çankaya Üniversitesi
16.00 İlkem Yapı Tarsus Spor - Emlak Konut
VOLEYBOL
Efeler Ligi
13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Bld. - Türşad
18.00 Arkas Spor - Bigadiç Bld.
Sultanlar Ligi
14.00 Çukurova Bld. - Fenerbahçe Opet
14.00 Galatasaray Daikin - Muratpaşa Bld. Sigorta Shop
15.00 Aydın B.Şehir Bld. - Türk Hava Yolları
17.00 Karayolları - Sarıyer Bld.
19.00 Beşiktaş Ayos - Nilüfer Bld.