Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Türkiye Voleybol Federasyonu eski Başkanı Teoman Yazgan, kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti. Yazgan, ailesi ve sevenleri tarafından toprağa verildi.

- Türkiye Voleybol Federasyonu eski Başkanı Yazgan, Bodrum'da vefat etti

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Türkiye Voleybol Federasyonu eski Başkanı Teoman Yazgan vefat etti. Yazgan, ailesi ve sevenleri tarafından toprağa verildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nda 1988-1991 yılında başkanlık görevinde bulunan Teoman Yazgan önceki gün evinde geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası hayatını kaybetti. Yazgan'ın ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Yazgan için Akyarlar Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni yapıldı. Törene, Yazgan'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Teoman Yazgan, Fener Mezarlığı'nda toprağa verildi.