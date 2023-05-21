Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ: İki Türk takımının final oynaması gurur verici

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, iki Türk takımının Şampiyonlar Ligi'nde final oynamasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour'da VSK'ya mağlup olarak Avrupa ikinciliği elde etti. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Final oynayan iki Türk takımı. Cumhuriyet'in 100. yılında Avrupa'da iki Türk takımının Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde final oynaması ve kupanın Türkiye'ye gelmesinden daha büyük gurur verecek bir şey düşünemiyorum. Emeği geçen bütün kulüplerimize, oyuncularımıza, ismini sayamadığım bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı olarak bu mutluluğu, bu gururu bize yaşattılar. 3 yılda değişen statü gereği çok güçlü takımlar kuruyoruz. Ancak finale 1 takımla gelebiliyorduk. Ama oysa ki şimdi 2 takımla hatta yarı finalde 4 takımdan 3'ü Türk'tü, Fenerbahçe de buradaydı. Bu finali bize yaşatan iki kulübe teşekkür ediyorum. Kupayı alan, ikincilik madalyasını alan her iki kulübümüzle guru duyuyoruz. Türk voleybolu ile, bütün takımlarımız ile guru duyuyoruz. Ben şahsım ve camiam adına çok mutlu ve gururluyum. Çıta çok yükseldi. Finali Türk takımları oynarı hayal etmiştik. Bu işte hayaliniz, hedefiniz yoksa başarılı olma şansınız yok. Ama bugün ülke voleybolunda gerek kulüplerde gerek milli takımlarda hem heyecanımız hem hayalimiz var hem de hedefimiz var. Tek tek bu hayalleri gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. - TORİNO