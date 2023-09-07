Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk bayraklarıyla karşılandı

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla Belçika'da bulunan Üstündağ, Ankara'daki federasyon binasına alkışlar ve Türk bayrakları eşliğinde geldi. Üstündağ, başarıyı ekip işi olarak nitelendirerek daha büyük zaferlere imza atmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, federasyonda Türk bayraklarıyla karşılandı.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla Belçika'da bulunan Üstündağ, Ankara'daki federasyon binasına geldi.

Çalışanlar tarafından alkışlar ve Türk bayrakları eşliğinde karşılanan Üstündağ, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşadığımız bu başarı ekip işidir. Buradaki herkesin bu başarıda emeği var. Hep birlikte bu işi başardık, hep birlikte bu mutluluğu yaşadık. Bu başarıyı sürdürebilir kılmak istiyoruz. Umarım daha büyük zaferlere imza atacağız. Hoş karşılama için hepinize teşekkür ediyorum."