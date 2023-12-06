Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı: Birinci sıradaki yerimizi 2028'e kadar bırakmayacağız

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dünya sıralamasının zirvesindeki yerini 2028 yılına kadar bırakmayacaklarını söyledi. Başkan Üstündağ, millilerin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda da madalya hedeflediklerini dile getirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye'nin ilk yasal online spor şans oyunları platformu Bilyoner'in kuruluşunun 20. yılına özel İstanbul'da bir otelde düzenlenen gala gecesine katıldı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Üstündağ, voleybolda çok güzel bir yaz geçirdiklerini söyledi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya hedeflediklerini vurgulayan Mehmet Akif Üstündağ, "Kızlarımız Milletler Ligi'ni, Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. Ardından 24 takımın yer aldığı olimpiyat elemelerinde namağlup tek takım olarak birinci sırayı aldı. Dünyada da birinci sıraya yükseldi. Yıllardır Amerika'nın olduğu birinci sıra artık bizim. Biz birinci sıradaki yerimizi 2028'e kadar bırakmayacağız. Bakın Paris Olimpiyatları'nın ardından 2028 Olimpiyatları'ndan bahsediyorum. Ayrıca Paris'te de madalya almak istiyoruz. Bugüne kadar en iyi derecemiz beşincilik ama biz kürsüde olmak istiyoruz. Altın olur, gümüş olur, bronz olur, biz bunu başarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Milletler Ligi'nde erkeklerde ilk kez oynayacağız"

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın gelecek yıl Milletler Ligi'nde ilk mücadele edeceğini aktaran Üstündağ, "Biz organizasyon konusunda dünyada bir numarayız. Çok iddialı bir söylem ama bunu ben söylemiyorum. FIVB Başkanı ve CEV Başkanı bunları söyledi. Biz bir numara olduğumuzu biliyoruz ve her zaman 1-0 önde başlıyoruz. Milletler Ligi'nde erkeklerde ilk kez oynayacağız. Milletler Ligi'nin 3 ayağından sonra erkeklerin olimpiyatlara gitme şansı yüzde 50. Hem erkeklerde hem kadınlarda olimpiyatlara gideceğimizi düşünebiliyor musunuz? Biz erkeklerde ve kadınlarda birinci etap müsabakalarını Türkiye'ye aldık. Birinci ayaklar burada oynanacak. Bana çok gelen soru, nerede oynanacağı. 15 bin kapasitenin altına düşünce salona sığmıyoruz. Biletler satışa çıktığında 20 dakikada tükeniyor. Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya ve Konya'da büyük salonlarımız var. Buralarda oynamak için plan yapıyoruz. Henüz yer netleşmedi ama bu şehirlerden birisinde olacak" şeklinde konuştu.

"İnşallah FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda kadınlar ve erkeklerde final oynayacağız"

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası hakkında da konuşan Başkan Üstündağ, "Hindistan'da bugün Halkbank maçıyla şampiyona başladı. Erkeklerde ilk kez katılıyoruz. Kadınlarda V. Bank ve Eczacıbaşı Dynavit, Çin'deki Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılacak. İnşallah erkeklerde Halkbank final oynayacak, kadınlarda da iki Türk takımı final oynayacak. Bunu geçen sene Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadık. Bu hayal edilemeyecek, inanılamayacak derecelerdi ama bu tesadüf olamaz. Hele hele voleybol gibi takım sporunda asla tesadüf olamaz. Geçen yıl Torino'da iki takımımızla final oynadık. Bundan daha gurur verici bir şey yoktur diye düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL