Türkiye Voleybol Federasyonu "akredite menajerler listesini" açıkladı - Haberler

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Türkiye Voleybol Federasyonu "akredite menajerler listesini" açıkladı

AA - Musa Samur - Spor
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Türkiye Voleybol Federasyonu 'akredite menajerler listesini' açıkladı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) akredite olan menajerlerin isimlerini açıkladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) akredite olan menajerlerin isimlerini açıkladı.

TVF'den yapılan açıklamada, kulüp, sporcu ve antrenörlerin açıklanan voleybol menajerleri haricindeki kişilerle transfer görüşmeleri yapmamaları, gerek transfer görüşmesi gerekse sözleşme imza aşamasında aracılık eden menajerin federasyonca akredite edilip edilmediğini araştırılmaları gerektiği hatırlatılarak, ilgili kişi, kulüp ve teşekküllerin TVF Voleybol Menajerliği Talimatına göre yükümlülükleri yerine getirmediğinin tespiti halinde TVF Disiplin Talimatı hükümlerinin uygulanacağı belirtildi.

TVF'nin akredite ettiği menajerler şunlar:

"Barış Hamaz, Cengiz Atabek, Çiğdem Can, Hakan Hanikoğlu, Hakkı Ertan Albayrak, Nisa Kurt, Özden Atilla Aydın, Tarık Güray Şahin, Tunç Afşar, Yusuf Nahum, Genco Ulaş Akyol, İbrahim Burak Köse, Mehmet Başyolcu, Nihan Koç, Tatjana Sancak, Aziz Azad Dural, Kerem Aşıcı."

AA / Musa Samur - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Spor, Haberler

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