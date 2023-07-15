Türkiye Voleybol Federasyonu 15 Temmuz Şehitlerini Anma Mesajı Yayımladı
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Türkiye Voleybol Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anmak için bir mesaj yayımladı. Federasyon, milletin bağımsızlık mücadelesinde gösterdiği cesaret ve fedakarlık için minnettarlık ve şükranlarını ifade ederken, şehitlere rahmet ve gazilere saygı dileklerini iletti.
Türkiye Voleybol Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak şehitleri andı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde, devletin bağımsızlığı uğruna cansiperane bir duruş sergileyerek Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni bir destanın yazılmasını sağlayan milletimizin tüm bireylerine ve kurumlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyor, vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.