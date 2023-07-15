Türkiye Voleybol Federasyonu 15 Temmuz Şehitlerini Anma Mesajı Yayımladı

Türkiye Voleybol Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anmak için bir mesaj yayımladı. Federasyon, milletin bağımsızlık mücadelesinde gösterdiği cesaret ve fedakarlık için minnettarlık ve şükranlarını ifade ederken, şehitlere rahmet ve gazilere saygı dileklerini iletti.