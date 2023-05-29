Türkiye ve Macaristan Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C1'e yükseldi

Kırklareli'nde düzenlenen Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2 sona erdi. Şampiyonada Türkiye ve Macaristan temsilcileri, Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C1'e yükseldi.

Kırklareli'nde 26 Mayıs'ta başlayan Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2 sona erdi. Şampiyonanın son gün karşılamalarında ilk olarak Slovenya temsilcisi HK Triglav Predanovci ile Finlandiya temsilcisi Vantaa HC karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 3-1 Slovenya temsilcisi galip geldi.

İkinci karşılaşma İsviçre temsilcisi S.L.F. Mesaicos ile Norveç temsilcisi MASK arasında yapıldı. Mücadelede İsviçre temsilcisi S.L.F. Mesaicos 8-0'lık skor ile galip geldi. Üçünü karşılaşmada ise Türkiye temsilcisi Nizip Zeugma Spor Kulübü, Lüksemburg temsilcisi HC Luxembourg'u 5-3'lük skorla mağlup etti.

Son karşılaşmada ise Malta temsilcisi Sliema Hotsticks ile Macaristan temsilcisi Epitök karşı karşıya geldi. Mücadelede Macaristan temsilcisi Epitök 2-1 kazandı.

Şampiyonada Türkiye temsilcisi Nizip Zeugma Spor Kulübü ile Macaristan temsilcisi Epitök Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C1'e yükseldi.

Nizip Zeugma Spor Kulübü Baş Antrenörü Yunus Şahin gururlandığını belirterek oyuncularını tebrik etti. Şahin, Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C1'e yükselmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C1'e yükselen takımlara madalya ve kupa töreni yapıldı. Törene Kırklareli Valisi Birol Ekici, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ersoy Canbek katıldı. Ekici ve beraberindekiler, Türkiye temsilcisi Nizip Zeugma Spor Kulübü ile Macaristan temsilcisi Epitök oyuncularına madalya ve kupasını verdi.

Öte yandan şampiyonada A Grubu'nda HC Luxembourg (Lüksemburg), SLF Mesaicos (İsveç), Sliema Hotsticks (Malta), Vantaa HC (Finlandiya) ve B Grubu'nda ise HK Triglav Predanovci (Slovenya), Nizip Zeugma (Türkiye), Epitök (Macaristan), MASK (Norveç) takımları mücadele etti. - KIRKLARELİ