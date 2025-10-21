Haberler

Türkiye ve Kazakistan Tenis Federasyonları'ndan İş Birliği Protokolü

Türkiye Tenis Federasyonu ile Kazakistan Tenis Federasyonu, sporun gelişimini desteklemek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, tenis faaliyetlerinin kapsamlı biçimde geliştirilmesi ve iki federasyon arasında kalıcı bir iş birliği modeli oluşturmayı hedefliyor.

TTF'nin açıklamasına göre, Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen imza törenine, TTF Başkanı Şafak Müderrisgil ve KTF Başkanı Bulat Utemuratov katıldı.

Protokol kapsamında tenisin iki ülkede kapsamlı biçimde geliştirilmesi, iki federasyon arasında kalıcı bir iş birliği modeli oluşturulması ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amaçlanıyor.

Üç yıl geçerli olacak iş birliği; üst düzey sporcu ve antrenör gelişimi, gençlik ve altyapı tenisi, turnuva organizasyonu ve yönetimi, antrenör eğitimi ve hakemlik, tesis yönetimi ve altyapı geliştirme, tekerlekli sandalye tenisi ve kitle katılımı alanlarını kapsıyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
