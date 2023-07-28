Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye ortak ev sahipliği yapmak için başvurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, İtalya Futbol Federasyonu ile birlikte 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek için ortak başvuru yapma kararı alındığını açıkladı.

Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye birlikte ev sahipliği yapmak için harekete geçti. TFF'den yapılan açıklamada, iki federasyonun EURO 2032'yi birlikte düzenlenemek için UEFA'ya başvuru yapılması kararı alındığı ifade edildi.

"Bugün hem Türk futbolu hem de Avrupa futbolu adına önemli bir karar vermiş bulunuyoruz. İtalya Futbol Federasyonu ile yapacağımız ortaklık, Avrupa Futbolu içinde yer alan dostluk ve işbirliği değerlerini yansıtıyor. Bu ortak hareketin, yüzyıllardır devam eden benzer kültür ve köklü bir tarihin bir parçası olan iki Akdeniz ülkesi arasında var olan işbirliğini kuvvetlendireceğine ve futbolumuzun yarınları için önemli köprü kuracağına inanıyorum."