Türkiye ve İtalya, EURO 2032 için stadyum önerilerini UEFA'ya sundu
Spor Haberleri
Türkiye ve İtalya, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için maçların oynanacağı stadyumları UEFA'ya önerdi. Her ülke 5 stadyum önerisinde bulundu ve toplamda 10 stadyum belirlenecek.
2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) ev sahipliği yapacak Türkiye ile İtalya, turnuvada maçların oynanacağı muhtemel stadyumları UEFA'ya önerdi.
UEFA'dan yapılan resmi açıklamaya göre, Türkiye ve İtalya ülke başına 5, toplamda ise 10 stadyum için organizasyona 20 öneride bulundu. Maçların oynanacağı 10 stadyum, 2026 yılının Ekim ayına kadar belli olacak.
Türkiye'nin ve İtalya'nın UEFA'ya önerdiği stadyumlar şu şekilde:
Türkiye:
İstanbul: Atatürk Olimpiyat (Yenilenecek)
Ankara: Yeni Ankara Stadyumu (Yeni stadyum)
İstanbul: Ali Sami Yen Stadyumu
İstanbul: Şükrü Saraçoğlu Stadyumu
Bursa: Timsah Park
Trabzon: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Konya: Konya Büyükşehir Stadyumu
Gaziantep: Gaziantep Stadyumu
Eskişehir: Eskişehir Stadyumu
Antalya: Antalya Stadyumu
-İtalya:
Milano: San Siro - Giuseppe Meazza Stadyumu
Roma: Olimpiyat Stadyumu
Bari: San Nicola Stadyumu (Yenilenecek)
Napoli: Diego Armando Maradona Stadyumu (Yenilenecek)
Floransa: Artemio Franchi Stadyumu (Yeni stadyum)
Torino: Juventus Stadyumu
Cenova: Luigi Ferraris Stadyumu (Yenilenecek)
Verona: Marcantonio Bentegodi Stadyumu (Yenilenecek)
Bologna: Renato Dell'Ara Stadyumu (Yeni stadyum)
Calgiari: Sant'Elia Stadyumu (Yeni stadyum)