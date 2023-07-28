Türkiye ve İtalya, 2032 Avrupa Şampiyonası için ortak başvuru yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin İtalya ile 2032 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği için UEFA'ya yaptığı başvuruyla ilgili açıklamalarda bulundu. TFF ile İtalya Futbol Federasyonu, UEFA EURO 2032'yi beraber düzenlemek için ortak başvuru yapma kararı aldı. Başkan Büyükekşi, bu başvurunun Türk futbolu ve Avrupa futbolu için önemli olduğunu belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin İtalya ile 2032 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği için UEFA'ya yaptığı başvuruyla ilgili, "100 yıllara dayanan ortak kültür ve iki ülkenin birlikte hareket edecekleri Akdeniz ülkeleri olması ve geçmişte de baktığınızda gerek Avrupa şampiyonalarında, iki ülkenin yapmış olduğu organizasyonların son derece başarılı geçmesi bizi bu yola sevk etti" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), yapılan görüşme ve değerlendirmelerin ardından, UEFA EURO 2032'yi beraber düzenlemek için UEFA'ya ortak başvuru yapma kararı aldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuyla ilgili bir televizyon programına açıklamalarda bulundu. İki ülkenin yaptığı başarılı organizasyonları hatırlatarak, "Geçtiğimiz aylarda Türkiye Futbol Federasyonu hem 2028 Avrupa Şampiyonası için hem de 2032 Avrupa Şampiyonası için adaylık başvurusu yaptı. Bu adaylık başvurusu da 10 Ekim'de neticelenecek. Şu anda İtalya Futbol Federasyonu ile bir müzakere yaptık. Müzakere neticesinde 2032 için ayrı ayrı adaylık başvurusu yerine UEFA'ya birlikte başvuru yapma kararı aldık. Eğer UEFA bu çalışmamızı kabul ederse herhangi bir şekilde başka bir rakibimiz yok. Özellikle bu yaptığımız başvurumuzun, Avrupa futbolu için de, Türk futbolu için de çok önemli olacağını düşünüyoruz. 100 yıllara dayanan ortak kültür ve iki ülkenin birlikte hareket edecekleri Akdeniz ülkeleri olması ve geçmişte de baktığınızda gerek Avrupa şampiyonalarında, iki ülkenin yapmış olduğu organizasyonların son derece başarılı geçmesi bizi bu yola sevk etti. 2028 adaylık başvurusundan vazgeçme fikrimiz yok. Bu 2032 yılı adaylık başvurumuz kabul edilirse, 2028'den çekileceğiz. İtalya ile birlikte 2032 Avrupa Şampiyonası'nı eşit şartlarda düzenlemek için başvurumuzu yaptık. İnşallah hem ülkemiz için hem İtalya için hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

"Hem ekonomimize hem futbolumuza olumlu katkısı olacak"

Başkan Büyükekşi, geçmişte TFF'nin Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği için birçok kez başvuru yaptığını da belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemiz birçok sefer Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemek için başvuru yaptı. Bazen büyük farkla kaybettik bazen 1 oyla kaybettik. Maalesef kısmet olmadı. İnşallah bu sefer İtalya ile birlikte yaparak bu hedefimize ulaşmış olacağız. Bunun hem ekonomimize, hem futbolumuza hem turizmimize olumlu katkısı olacağını düşünüyorum." - İSTANBUL