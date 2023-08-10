Türkiye ve Çin, Üniversite Sporları Alanında İşbirliği Fırsatlarını Değerlendiriyor

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Günay, 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın Türkiye ile Çin arasında spor alanında yeni işbirliği fırsatlarının kapısını araladığını belirtti. Günay, Çin'in deneyimlerinden yararlanmanın faydalı olacağını ve masa tenisi ve dövüş sanatları gibi spor dallarında yapılacak işbirliğinin büyük fayda sağlayacağını ifade etti.

İstanbul Cebeci Spor Kompleksi'nde 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na hazırlanmak için antrenman yapan, İstanbul Haliç Üniversitesi'ni temsil eden 24 yaşındaki sporcu Abdullah Tuğluk, 20 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ömer Kuşçu/Xinhua)

İSTANBUL, 10 Ağustos (Xinhua) -- Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı Mehmet Günay, 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın Türkiye ile Çin arasında spor alanında yeni işbirliği fırsatlarının kapısını araladığını söyledi.

Xinhua ile çevrimiçi söyleşi yapan Günay, yeni işbirliği döneminin, üniversiteler arasında yeni ortaklıklar kurmaktan öğrenci değişimine kadar birçok alanı kapsayacağını belirtti.

Günay, "Çin'de özellikle üniversite sporları alanındaki yetkililer bizimle işbirliği yapmak istiyor ve biz de bu tür işbirliklerine açığız" dedi.

Federasyon başkanı, Çin'in büyük çaplı uluslararası spor etkinlikleri düzenlemedeki önemli rolü göz önüne alındığında, Türkiye'nin bu ülke ile işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın kapanış töreninde yapılan havai fişek gösterisi, 8 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Huang Wei/Xinhua)

Günay, "Çin'in deneyimlerinden yararlanmak bizim için faydalı olacaktır. Muhtemelen verimli bir işbirliği olacak" dedi.

Federasyon başkanı, Türkiye'nin özellikle Çin'in çok başarılı olduğu masa tenisi ve dövüş sanatları gibi spor dallarında bu ülke ile yapacağı işbirliğinden büyük fayda sağlayacağını söyledi.

İki tarafın da üniversiteler arasındaki işbirliğini güçlendirmeye çalıştığını söyleyen Günay, "Bunun dışında öğrenci değişimleri, öğrenci-sporcu değişimleri, ortak kamplar veya iki ülke arasında karşılıklı müsabakalar da gerçekleştirilebilir" dedi.

Federasyon başkanı, Chengdu'da düzenlenen Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın, Türk ve Çin kültürlerinin pek çok ortak noktası bulunduğunu gösterdiğini ve bunun da ikili işbirliğini güçlendireceğini ifade etti.

Günay, "Tıpkı bizde çinicilik ve hat sanatlarının meşhur olduğu gibi, Çinlilerin de bu kültürel unsurlara sahip olduğunu gördük. Birçok kültürel ortaklığımız var. O yüzden Çin'de yabancılık çekmedik. Bu anlamda şanslıyız" dedi.