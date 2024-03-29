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Türkiye ve Azerbaycan Masa Tenisi Milli Takımları Ankara'da Ortak Kamp Yapıyor

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Türkiye ile Azerbaycan'ın 19 ve 15 yaş altı masa tenisi milli takımları, Ankara'da ortak kampa girdi.

Eryaman Masa Tenisi Eğitim Merkezi'nde, 2 Nisan Salı gününe kadar sürecek çalışmalarda Türkiye'den 6'sı kadın, 6'sı erkek 12 sporcu yer alırken Azerbaycan'dan ise 7'si kadın 12 sporcu kampa iştirak etti.

Sezon ortasında gerçekleştirilen kampta, sporcuları müsabakalara hazırlamaya yönelik bir antrenman programı takip ediliyor.

Azerbaycan Masa Tenisi Milli Takımları Başantrenörü Farhad Ismayilov, Türkiye'de olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen'in daveti üzerine geldik. Türkiye Milli Takımı'nın çok iyi antrenörleri var. Kamp verimli ve faydalı geçiyor. Azerbaycan ve Türkiye hep kardeştir. Böyle kampların devam etmesini istiyoruz. Türkiye Milli Takımı'nı da Bakü'ye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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