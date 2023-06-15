Türkiye ve Azerbaycan Kadın Boks Milli Takımları Kastamonu'da kamp yapıyor

Türkiye ve Azerbaycan Kadın Boks Milli Takımları, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Oyunları öncesi Kastamonu'da kamp yapıyor. Azerbaycan Kadın Boks Milli Takımı Antrenörü Yadigar Memmedov, kampın güzel geçtiğini belirtti.

Türkiye ve Azerbaycan Kadın Boks Milli Takımları, 22 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek Avrupa Oyunları kapsamında Kastamonu'da gerçekleştirdiği kamp devam ediyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki milli takımın kampına Azerbaycan da dahil oldu.

Azerbaycan Kadın Boks Milli Takımı Antrenörü Yadigar Memmedov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'da 13 gündür kamp yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de kamp yapmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Memmedov, kampın güzel geçtiğini dile getirdi.

Kamp merkezinden yarın ayrılacaklarını anlatan Memmedov, "Kamp merkezinde hiçbir zorluk çekmiyoruz. Erkek Milli Takımı'mız İtalya'ya gitti, biz buraya geldik. Burada yabancılık çekmiyoruz. Buraya tekrar gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.