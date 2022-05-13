AYDIN (İHA) - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Üniversiteler Arası Satranç Şampiyonası sona erdi.

48 üniversiteden toplam 246 sporcunun katıldığı Türkiye Üniversiteler Arası Satranç Şampiyonası Ödül Törenine; Adnan Menderes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçücü, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yasin Yıldız, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Turnuva sonunda, genel kategoride Özyeğin Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi ilk 3'de yer aldı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ise Yaşar Üniversitesi ile eş puan alarak avaraj sonucu 48 üniversite içerisinde 5. sırada yer aldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Turnuvada derece alan tüm sporcuları ve takımları tebrik ederim" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor