Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'na Turkcell'den büyük destek

Kurulduğu günden bu yana Türkiye'de sporun en büyük destekçisi Turkcell, spor yatırımlarına bir yenisi daha ekledi. 2002'de A Milli Futbol Takımı ile başlattığı sponsorluğu birçok branştaki federasyon iş birlikleriyle sürdüren Turkcell, ülkemizin genç sporcu havuzuna katkı sağlayan üniversitelerde sporun her dalını tanıtıp sevdirmek için çalışmalar yürüten Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun da ana sponsoru oldu. Ayrıca Erzurum'da düzenlenen ve 18 Mart'ta sona erecek kış sporları etkinliği de Türkiye Üniversiteliler Turkcell Kış Spor Oyunları adıyla gerçekleştiriliyor.

Kurulduğu günden bu yana Türk sporu ile omuz omuza çalışan Turkcell, spor yatırımlarını ülke sporunun geleceğine yön verecek şekilde yapmaya devam ediyor. 2002'den beri federasyon iş birlikleriyle spora önemli sponsorluk destekleri veren Turkcell, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) da ana sponsoru oldu.