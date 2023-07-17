Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Günay, Çin'in 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'yla küresel sporun gelişimine katkıda bulunmasını bekliyor

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Günay, Çin'in 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'yla küresel sporun gelişimine daha fazla katkıda bulunmasının beklendiğini belirtti. 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları etkinliği, 28 Temmuz ile 8 Ağustos tarihleri arasında Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da toplam 18 spor dalında gerçekleştirilecek.

İSTANBUL, 17 Temmuz (Xinhua) -- Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Günay, Çin'in 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'yla küresel sporun gelişimine daha fazla katkıda bulunmasının beklendiğini belirtti.

31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları etkinliği, 28 Temmuz ile 8 Ağustos tarihleri arasında Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da toplam 18 spor dalında gerçekleştirilecek.

Günay Xinhua ile yaptığı söyleşide, "Çin'in son yıllarda sporda oldukça başarılı olduğunu görüyoruz. Bugünlerde, özellikle sosyal medyanın etkisiyle, Çin'den Yaz Oyunları hakkında sürekli bildirim alıyoruz. Onları yakından takip ediyor ve bu anlamda oldukça iyi hazırlandıklarını görüyoruz" dedi.

Yetkili, Çin'e özellikle rekabetçi sporlarda ve sporun bilimsel ve teknolojik boyutlarında yaptıkları başarılı çalışmalar nedeniyle övgüde bulundu.

Günay, "Çin'in bu yöndeki çalışmalarını Türkiye'de yakından takip ediyoruz. Çin ile işbirliği yapmamız, özellikle de bu başarılardan ders almak ve destek almak bizim için önemli olacak" dedi.

Chengdu Universiade için ise "Elbette başarılı olabileceğimiz spor dallarına öncelik verdik" diyen Günay, Türkiye'nin tekvando, eskrim, okçuluk ve jimnastik dallarında başarılı olacağına dair güçlü umutları olduğunu ifade etti.

"Spor yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda farklı ülke ve kültürlerin etkileşimi" diyen Günay, Çin'in, başta geçen yılki Beijing Kış Olimpiyat Oyunları olmak üzere, farklı kültürleri bir araya getirmedeki geçmiş başarılarına işaret etti.

Günay, "Çin kültürünü tanımak, tarihi ve kültürel değerleri görmek bizim için çok önemli, ayrıca sportif iletişimi kültürel iletişime dönüştürmek için bir fırsat" dedi.

Yetkili ayrıca, Çin'in doğayı koruma ve yeşil politikaları teşvik etme çabaları ile bu konularda farkındalık yaratmak için sıfır karbon hedeflerini de takdir ettiğini ifade etti.

Günay, "Bu mesajı toplumun geri kalanına iletmek için sporun iletişim gücünden faydalanmak son derece önemli" dedi.