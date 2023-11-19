Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı FISU Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçildi
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Günay, 61 oy alarak yönetim kurulu üyeliğine getirildi.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun açıklamasına göre 38. FISU Genel Kurulu, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapıldı.
Günay, 61 oy alarak yönetim kurulu üyeliğine getirildi.
Genel kurulda Leonz Eder, oy birliğiyle 4 yıllığına FISU başkanı seçildi.
Kaynak: AA / Spor