Türkiye, Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda altın ve gümüş madalya kazandı
Türkiye, Polonya'da düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda Sinem Oruç altın, Tuana Gülenay ise gümüş madalya kazandı.
Türkiye, Ümitler Judo Avrupa Kupası'nın Polonya ayağında birer altın ve gümüş madalya elde etti.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Bielsko-Biala kentindeki organizasyonda kadınlar 63 kiloda mücadele eden Sinem Oruç, altın madalya kazandı.
Kadınlar 70 kiloda tatamiye çıkan Tuana Gülenay ise gümüş madalyanın sahibi oldu.