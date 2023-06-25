Türkiye, Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
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Portekiz'de sona eren Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye mix takım müsabakalarında bronz madalya kazandı. Türkiye bireysel mücadelelerde de 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.
Portekiz'de sona eren Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye mix takım müsabakalarında bronz madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Odivelas kentindeki organizasyonun son gününde milli takımlar yarıştı.
Organizasyonda Türkiye mix takım müsabakalarında İtalya'yı mağlup ederek Avrupa 3.'sü oldu.
Türkiye bireysel mücadelelerde de 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmıştı.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor