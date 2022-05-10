Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası sona erdi - Haberler

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Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası sona erdi

AA - Ömer Faruk Cebeci - Spor
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Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası sona erdi

Türkiye Karate Federasyonu (TKF) tarafından Sakarya'da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ve milli takım seçmeleri sona erdi.

SAKARYA (AA) - Türkiye Karate Federasyonu (TKF) tarafından Sakarya'da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ve milli takım seçmeleri sona erdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın beşinci ve son gününde kata ve kumitede milli takım seçme müsabakaları yapıldı.

56 şehirden 386 kulüp ve yaklaşık 1800 sporcunun katıldığı şampiyonada, sporculara, aileleri ve arkadaşları tribünden destek verdi.

Şampiyonayı takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, sporcuları tebrik etti.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Spor

Ümit Genç, Türkiye, Sakarya, Milli, Spor, Haberler

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