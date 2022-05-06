Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası sürüyor

SAKARYA (AA) - Türkiye Karate Federasyonunca Sakarya'da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ve milli takım seçmeleri sürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Serdivan Spor Salonu'ndaki şampiyonanın ikinci gününde kumite karşılaşmaları yapıldı.

Kadın ve erkeklerde ümit, genç ve 21 yaş altı kategorilerindeki müsabakalarda sporcular kıyasıya mücadele etti.

Federasyon Başkanı Aslan Abid Uğuz da karşılaşmaları tribünden izledi.

Çok sayıda sporseverin takip ettiği, 56 şehirden 386 kulüp ve yaklaşık 1800 sporcunun katıldığı şampiyona, 9 Mayıs'ta sona erecek.