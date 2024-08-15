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Türkiye Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ve milli takım seçmeleri Sivas'ta başladı

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Sivas'ta düzenlenen Türkiye Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ve milli takım seçmeleri başladı. Şampiyonaya 59 ilden 372 kulüp ve 1800 sporcu katılıyor.

Türkiye Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ve milli takım seçmeleri Sivas'ta başladı.

Sivas 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılışında konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, etkinliğe katılan sporcuları şehirde ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

Şimşek, Sivas'ta karate ve güreş şampiyonasının aynı anda düzenlenmesinin heyecanını yaşadıklarını belirterek iki şampiyonada 3 bin 500 misafiri ağırladıklarını ifade etti.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ise şampiyonada seçilecek 43 sporcunun Dünya Şampiyonasında yarışacağını söyledi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç da şampiyonaya katılan sporculara başarı diledi.

Organizasyonda 59 ilden 372 kulüp ve 1800 sporcunun katıldığı şampiyona 18 Ağustos'ta sona erecek.

Organizasyonda İşitme Engelliler Milli Takımı seçmeleri de 18 Ağustos Pazar günü yapılacak.

Kaynak: AA / Spor

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