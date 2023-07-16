Türkiye, Uluslararası Tenis Federasyonu Masterler Turu Takım ve Bireysel Dünya Şampiyonaları'na ev sahipliği yapacak

Türkiye, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Masterler Turu Takım ve Bireysel Dünya Şampiyonaları'na yeniden ev sahipliği yapacak. ITF, organizasyonun çeşitli yaş gruplarında takım ve bireysel şampiyonalarına Türkiye ile Japonya, Meksika ve Portekiz'in ev sahipliği yapacağını duyurdu. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, ülkelerinin dünya şampiyonasına iki sene üst üste tercih edilmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.

Türkiye, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Masterler Turu Takım ve Bireysel Dünya Şampiyonaları'na yeniden ev sahipliği yapacak.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ITF, organizasyonun çeşitli yaş gruplarında takım ve bireysel şampiyonalarına Türkiye ile Japonya, Meksika ve Portekiz'in ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Bu yıl Master Dünya Şampiyonası'nın başarılı bir şekilde düzenlendiği Antalya Alibey Club Manavgat, 10-15 Mart 2024 tarihleri arasında 65+ ile 85+ arasındaki yaş gruplarına Dünya Takımlar Şampiyonası, 16-23 Mart 2024 tarihlerinde ise 65+ ile 90+ arasındaki yaş gruplarına Dünya Bireysel Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ITF Başkanı David Haggerty, "Dünya Takım ve Bireysel Şampiyonalar, ev sahibi şehirlere büyük hacimli küresel katılımcıları çekme ve önemli ekonomik faydalar elde etme fırsatları sunuyor. Bu nedenle ulusal derneklerimizi 2025'te bir etkinliğe ev sahipliği yapmak için başvurmaya teşvik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da Takım ve Bireysel Dünya Şampiyonaları'na yeniden ev sahipliği yapacakları için mutlu olduklarını vurgulayarak, "Ülkemizin dünya şampiyonası için iki sene üst üste tercih edilmesinden dolayı son derece memnuniyet duyuyoruz. Dünya tenisinin önemli bir paydaşı olarak gerek organizasyon kapasitemiz gerekse dünya standartlarındaki tesislerimizle küresel tenisin gelişimi adına iş birliklerimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.