Türkiye, Uluslararası Fair Play Ödüllerinde 3 Ödül Kazandı

TÜRKİYE Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) Fair Play Anneleri Projesi, Doç. Dr. Sevim Güllü'nün Avrupa'da Fair Play kitabı ve Artistik Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Özgür Gümüşlü'nün örnek davranışı, Uluslararası Fair Play Konseyi (CIFP) tarafından ödüllendirildi.

Fair-Play ruhunu tüm dünyada geliştirmek amacıyla her yıl verilen ödüllerde, Türkiye 3 ödül kazandı. Daha önce Uluslararası Fair Play Konseyi (CIFP) ve Avrupa Fair Play Hareketi'nden (EFPM) 100'e yakın ödül kazanan Türkiye; davranış, kariyer, tanıtım ve gençlik olmak üzere 4 ayrı kategoride verilen ödüller arasında bu yıl da kariyer dalında 1, tanıtım dalında 2 Şeref Diploması'nın sahibi oldu.

TMOK'un 'Fair Play Anneleri' Projesi, Fair-Play kültürünün yaygınlaştırılmasında annelerin rolünü öne çıkarıyor. Kadın belediye başkanlarının görev yaptığı şehirlerde düzenlenen projede, Fair-Play temalı sergiler ve paneller gerçekleştiriliyor. Projede yer alan belediye başkanları ise sembolik olarak şehrin 'Fair Play Annesi' ilan ediliyor. Proje, Tanıtım Kategorisi'nde Fair Play Şeref Diploması'na layık görüldü.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevim Güllü, Avrupa Fair Play Hareketi'ni konu alan araştırma kitabı ile Tanıtım dalında Fair Play Şeref Diploması aldı.

Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı Antrenörü Özgür Gümüşlü, FISU Dünya Üniversite Oyunları'nda Siri Lankalı sporcu Amaya Sithumini Kulukottge'nin antrenörsüz kaldığını fark ederek, turnuva boyunca sporcunun antrenman ve yarışma süreçlerinde gönüllü destek sağladı. Gümüşlü'nün bu davranışı, Kariyer dalında Fair Play Şeref Diploması ile ödüllendirildi.