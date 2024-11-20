Türkiye Uluslar Ligi puan durumu CANLI TAKİP!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında bugün deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geliyor.. Niksic Şehir Stadı'ndaki mücadele, TSİ 22.45'te başladı. Karşılaşma TV 8'den canlı yayınlanıyor. Türkiye Uluslar Ligi puan durumu ne CANLI TAKİP?

İLK 11'LER

Karadağ : Nikic, Vukcevic, Vujacic, Tuci, Jankovic, Jovetic, Krstovic, Sipcic, Cukotic, Gasevic, Loncar.

Türkiye : Mert Günok, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız.

HEDEFİMİZ A LİGİ! NASIL YÜKSELİRİZ?

Organizasyonda 4. Grup'taki son maçlar öncesinde A Milli Futbol Takımı 11 puanla lider durumda bulunuyor. 9 puanla ikinci sırada yer alan Galler'in de A Grubu'na yükselme şansı sürüyor. Grupta İzlanda 7 puanla 3'üncü, puanı bulunmayan ve C Ligi'ne düşmesi kesinleşen Karadağ ise son sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip, Karadağ karşısında kazanırsa Galler-İzlanda karşılaşmasının sonucuna bakılmaksızın 14 puanla lider olarak adını A Grubu'na yazdıracak. Milli takımın, Karadağ ile berabere kalması ya da mağlup olması halinde ise liderlik için Galler-İzlanda maçının sonucu önem kazanacak. Galler ile iki maçta da berabere kalan ay-yıldızlı ekibin genel averajı, Galler'den 3 gol fazla durumda.

PUAN EŞİTLİĞİNDE NE OLACAK?

A Milli Takım'ın bugünkü maçların ardından Galler'le puanlarının eşit olması durumunda ilk olarak ikili averaja bakılacak. Türkiye ile Galler arasında oynanan iki maç da golsüz eşitlikle tamamlandığı için genel averaj ve atılan gol sayılarına, bunlar da eşitlik olması halinde sırasıyla tüm grup maçlarında deplasmanda atılan gol sayısı, galibiyet sayısı, deplasmanda alınan galibiyet sayısı gibi kriterlere bakıldıktan sonra sarı-kırmızı kart ceza puanına dikkate alınacak. Tüm bunlara rağmen takımlar arasındaki eşitlik bozulamazsa 2024/25 UEFA Uluslar Ligi'nin başında yayınlanan katılım listesindeki sıralamada daha yüksek konumda olan takım grupta üstte olacak. Bu sıralama Galler avantajlı takım konumunda.

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU NE (CANLI)?

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