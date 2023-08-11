Türkiye UEFA Ülke Puanı Sıralamasında İlk 10'da
Spor Haberleri
Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor bu hafta oynadığı maçları kazandı. Haftaya 12'nci sırada giren Türkiye, Galatasaray'ın galibiyeti sonrasında 11'inci sıraya yükselirken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un aldığı galibiyetlerle Avusturya'yı da geride bırakarak 10'uncu sıraya yükseldi. Bodrum FK'dan Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel Atatürk forması. Süper Lig ve 1. Lig maçları. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hazırlıkları. Basketbol ve voleybol maçları.
TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA İLK 10'DA
Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor bu hafta oynadığı maçları kazandı. Haftaya 12'nci sırada giren Türkiye, Galatasaray'ın galibiyeti sonrasında 11'inci sıraya yükselirken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un aldığı galibiyetlerle Avusturya'yı da geride bırakarak 10'uncu sıraya yükseldi.
BODRUM FK'DAN CUMHURİYET'İN 100'ÜNCÜ YILINA ÖZEL ATATÜRK FORMASI
1'inci Lig ekiplerinden Bodrum FK, yeni sezonda giyecekleri formaları tanıttı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerinden esinlenerek yapılan forma büyük beğeni topladı.
SÜPER LİG
21: 00 Trabzonspor - Antalyaspor
1. LİG
21: 00 Boluspor - Adanaspor
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başlayacak.
- Fenerbahçe, tur perdesini araladı
Szymanski kilidi açtı
12.00 Fenerbahçe Kulübü ile Gedik Yatırım arasında yapılan futbol A takımı konç sponsorluğu anlaşması imzalanacak.
GALATASARAY
-Sarı-kırmızılılar, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.
-Galatasaray, sezonu Kayserispor deplasmanında açıyor
Torreira ve Angelino oynayabilir durumda
11.00 Sarı-kırmızılılar, Sixt ile futbol A takımı ana sponsorluğu anlaşmasına imza atacak.
TRABZONSPOR
Bordo-mavililer, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
BASKETBOL
17.30 FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, basına açık antrenman gerçekleştirecek.
19.00 U16 Kız Basketbol Milli Takımı, İzmir'in ev sahipliği yapacağı 16 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Macaristan ile karşılaşacak.
VOLEYBOL
22.00 19 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı, FIVB U19 Dünya Şampiyonası finalinde ABD ile karşı karşıya gelecek.
11.00 Türkiye Voleybol Federasyonu, Puma ile sponsorluk anlaşması imzalayacak.