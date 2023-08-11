Türkiye UEFA Ülke Puanı Sıralamasında İlk 10'da

Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor bu hafta oynadığı maçları kazandı. Haftaya 12'nci sırada giren Türkiye, Galatasaray'ın galibiyeti sonrasında 11'inci sıraya yükselirken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un aldığı galibiyetlerle Avusturya'yı da geride bırakarak 10'uncu sıraya yükseldi. Bodrum FK'dan Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel Atatürk forması. Süper Lig ve 1. Lig maçları. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hazırlıkları. Basketbol ve voleybol maçları.