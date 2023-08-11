Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım ile temsil edilecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gelecek sezon Türkiye'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım ile temsil edileceğini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre Türkiye, 2024-2025 sezonunda Avrupa kupalarında 5 takımla temsil edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gelecek sezon Türkiye'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım ile temsil edileceğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Türkiye, 2024-2025 sezonunda Avrupa kupalarında 5 takımla temsil edilecek. Türkiye, UEFA'nın katılım listesine ilişkin sirküleri uyarınca gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile Avrupa arenasında yer alabilecek.