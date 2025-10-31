Haberler

Türkiye, UEFA Avrupa Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finallerine Aday Oluyor

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve 2029 UEFA Avrupa Ligi finallerine ev sahipliği yapmak için aday olduklarını açıkladı. Adaylık başvuruları 10 Haziran 2026 tarihine kadar UEFA’ya iletilecek.

UEFA, resmi internet sitesinden yayınladığı açıklamada 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapmak üzere 15 üye federasyondan niyet beyanı aldığını duyurdu.

Niyet beyanı gönderen üye federasyonlar arasında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali ve 2029 UEFA Avrupa Ligi Finali için aday olacak. Adaylık başvurularının UEFA İcra Komitesi tarafından değerlendirilip kabul edilmesi halinde Türkiye, 2028 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali'ne Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde, 2029 UEFA Avrupa Ligi Finali'ne ise Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda ev sahipliği yapmaya hak kazanacak.

Organizasyonların ev sahipliğine aday olacak tüm federasyonların nihai tekliflerini başvuru dosyalarıyla birlikte 10 Haziran 2026 tarihine kadar UEFA'ya resmi olarak iletmeleri bekleniyor. UEFA İcra Komitesi, söz konusu 8 finalin ev sahibi federasyonlarını 2026'nın Eylül ayında açıklayacak. Final müsabakalarına ev sahipliği yapacak olan stadyumların seçim süreci 11 Temmuz 2025 tarihinde başlatılmış; federasyonların ilgilerini bildirmeleri için son tarih ise 22 Ekim 2025 olarak belirlenmişti.

Niyet beyanı gönderen ülkeler:

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali

2028

Almanya: Münih Futbol Arena (Münih)

2029

İngiltere: Wembley Stadyumu (Londra)

İspanya: Camp Nou (Barcelona)

UEFA Avrupa Ligi Finali

2028

Fransa: Parc Olympique Lyonnais (Lyon-Décines) veya Parc des Princes (Paris) *Teklif sunumu sırasında netleşecek olan sadece bir şehir ve stadyum

İtalya: Juventus Stadyumu (Torino)

Romanya: Ulusal Arena (Bükreş)

Sırbistan: Ulusal Stadyum (Belgrad)

2029

Fransa: Parc Olympique Lyonnais (Lyon-Décines) veya Parc des Princes (Paris) *Teklif sunumu sırasında netleşecek olan sadece bir şehir ve stadyum

İtalya: Juventus Stadyumu (Torino)

Romanya: Ulusal Arena (Bükreş)

Türkiye: Ankara 19 Mayıs Stadyumu (Ankara)

UEFA Konferans Ligi Finali

2028

Fransa: Pierre-Mauroy Stadyumu (Lille)

Macaristan: Pusks Aréna (Budapeşte)

İtalya: Juventus Stadyumu (Torino)

Kazakistan: Astana Arena (Astana) veya Almatı Stadyumu (Almatı) *Teklif sunumu sırasında netleşecek olan sadece bir şehir ve stadyum

Polonya: Gdask, Arena Gdask

2029

Finlandiya: Helsinki Olimpiyat Stadyumu (Helsinki)

Fransa: Pierre-Mauroy Stadyumu (Lille)

Macaristan: Pusks Aréna (Budapeşte)

İtalya: Juventus Stadyumu (Torino)

Kazakistan: Astana Arena (Astana) veya Almatı Stadyumu (Almatı) *Teklif sunumu sırasında netleşecek olan sadece bir şehir ve stadyum

Polonya: Arena Gdask (Gdask)

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali

2028

Fransa: Parc Olympique Lyonnais (Lyon-Décines)

İspanya: San Mamés Stadyumu (Bilbao)

İsviçre: St. Jakob Park (Basel)

Türkiye: Ali Sami Yen Spor Kompleksi (İstanbul)

2029

Fransa: Parc Olympique Lyonnais (Lyon-Décines)

İrlanda Cumhuriyeti: Dublin Arena (Dublin)

İsviçre: St. Jakob Park (Basel)

Galler: Galler Ulusal Stadyumu (Cardiff) - İSTANBUL

