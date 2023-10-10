Türkiye, UEFA 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin spor tesisleri ve stadyumlarıyla önemli bir sayfa açtığını belirterek, UEFA 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye ve İtalya'da düzenleneceğini duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türk futbolu açısından önemli bir sayfa açıldı" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, TBMM'de UEFA 2032 Türkiye ile İtalya'ya verilmesini değerlendirdi. Bakan Bak, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın İtalya ve Türkiye'de düzenleneceğini hatırlatarak, "Bugün İsviçre'nin Lyon kentinde tüm dünyaya anons edildi. Türkiye'nin spor tesisleri açısından ne kadar önemli bir süreçte ortaya koyduğunu gösteriyor. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri dün sunum yaptılar, bugün karar açıklandı. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye spor tesislerinde, stadyumlarda Türk sporuna yaptığı yatırımların sonuçlarını görmeye başlıyor. Özellikle de Avrupa'nın en yeni stadyumlarına sahip. Bunun sonuçlarını görüyoruz. Biz şimdiden hazırız. Bu süreç içinde özelikleri yerine getireceğiz. Türk futbolu açısından önemli bir sayfa açıldı" değerlendirmesini yaptı.

Avrupa Şampiyonlar Ligi finalini gerçekleştirdiklerini kaydeden Bak, "Avrupa Süper Kupa organizasyonunu yapmıştık. Türkiye organizasyon yeteneği açısından, pek çok organizasyon yapma yeteneğine sahip. Dünyanın en yeni spor salonları, stadyumlarına, yüzme havuzlarına sahip. Türk sporunda da bunun sonuçlarını ortaya çıkmakta. Bu tesislerde spor yapan gençlerimiz uluslararası yarışmalarda madalya kazanmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Şehirler belli olup olmadığına ilişkin soru üzerine ise Bak, kapasitelerinin yeterli olduğunu ifade etti. - ANKARA