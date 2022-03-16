Türkiye üçüncüsü Rektör Cebeci'yi ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye üçüncüsü Rektör Cebeci'yi ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Türkiye üçüncüsü Rektör Cebeci'yi ziyaret etti

Türkiye Üniversiteler Arası Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 70 kilo sol kolda 3'üncülük başarısı elde Yalova Üniversitesi öğrencisi Elif Hatice Alptekin, Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci'yi ziyaret etti.

YALOVA (İHA) - Türkiye Üniversiteler Arası Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 70 kilo sol kolda 3'üncülük başarısı elde Yalova Üniversitesi öğrencisi Elif Hatice Alptekin, Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci'yi ziyaret etti.

Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı, 34 üniversite ve 250 sporcunun katıldığı Türkiye Üniversitelerarası Bilek Güreşi Şampiyonası'na başarı elde eden Alptekin, bronz madalya kazandı. Sağ kolda da Türkiye dördüncüsü Alptekin, Rektör Cebeci ile bir araya geldi. Cebeci, öğrenciyi tebrik ederek hediye takdim etti.

Alptekin ise Cebeci'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti. - YALOVA

Türkiye üçüncüsü Rektör Cebeci'yi ziyaret etti

Türkiye üçüncüsü Rektör Cebeci'yi ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / Spor

Üniversiteler, Türkiye, Yalova, Rektör, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title