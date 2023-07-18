Türkiye U22 Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası'nda erkeklerde şampiyon, kadınlarda gümüş madalya kazandı
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Balkan Voleybol Birliği tarafından düzenlenen U22 Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası'nda Türkiye erkeklerde şampiyon, kadınlarda ise gümüş madalya kazandı. Türkiye erkek milli takımı, namağlup olarak şampiyonluğa ulaştı. Kadın milli takımı ise ikinci olarak turnuvayı tamamladı.
Balkan Voleybol Birliği (BVA) tarafından organize edilen U22 Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası sona erdi. Türkiye şampiyonada, erkeklerde namağlup şampiyonluğa ulaştı. Kadınlar kategorisinde ise ikincilik ve dördüncülük elde edildi.
Balkan Voleybol Birliği tarafından Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde 14-16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen U22 Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası'nda Batuhan Kuru-Sacit Kurt ikilisinden oluşan Türkiye Plaj Voleybolu Erkek Milli Takımı, namağlup şampiyon oldu. Grup aşamasında Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Romanya'yı 2-0'lık skorlarla mağlup eden ay-yıldızlılar, yarı finalde yeniden Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Bu mücadeleden de 2-0'ık skorla galip ayrılan milliler, adını finale yazdırdı. Finalde Kosova ile karşılaşan Türkiye, mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanarak şampiyonluğa ulaştı.KADINLARDA GÜMÜŞ MADALYATürkiye, turnuvada kadınlar kategorisinde ise gümüş madalya kazandı. Ecem Aksoy - Esra Demirkıran ikilisinden oluşan Türkiye Plaj Voleybolu Kadın Milli Takımı, grup aşamasında Romanya ve Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup ederken, Sırbistan'a 2-1 yenildi. Yarı finalde Romanya'yı 2-0 ile geçerek adını finale yazdıran ay-yıldızlılar, finalde Kosova'ya 2-1 kaybetti ve turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.
İdil Gür-Ceylin Sayar ikilisinden oluşan ikinci takım ise dördüncü oldu. Grup aşamasında Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Romanya'yı 2-0'lık skorlarla mağlup ederek adını yarı finale yazdıran milliler, bu mücadelede Kosova'ya 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, üçüncülük maçında da Romanya'ya 2-0 mağlup oldu ve turnuvayı 4'üncü sırada tamamladı.