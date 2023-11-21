Türkiye U21 Norveç'i 2-0 Yendi

Türkiye U21 ? Norveç U21 maçının ardından

Alkın BİRİCİK ALANYA(Antalya), (DHA) - Türkiye 21 Yaş Altı Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 5'inci maçında Norveç'e karşı 2-0 kazandı. Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılamanın ardından Türkiye U21 Teknik Direktörü Levent Sürme ve milli oyuncu Emin Bayram, açıklamalarda bulundu.

Gelişmeye devam ettiklerini dile getiren Levent Sürme, Bizim için en önemli şey gelişmek. Bugün kötü bir oyun sergileyip de kazansaydık gerçekten üzülürdük. Rakip bizi oldukça zorladı, özellikle atletiklik konusunda zorlandık, ama iyi bir yanıt verdiğimizi düşünüyorum. Gelişim konusunda ileri bir adım attığımızı söyleyebilirim? dedi.

'GENÇ OYUNCULARIN BAŞARISI UMUT VERİYOR'

Genç bir kadroyla çıktıklarını ve bundan dolayı mutlu olduklarını belirten Sürme, 'Hafta sonu Almanya'ya karşı oynadığımız maçı da gördük. Orada bu takımda oynayabilecek oyuncular da vardı ve başarılı performans sergilediler. Bu da bize umut veriyor' diye konuştu.

'PUAN TABLOSUNA BAKMADIM'

Puan tablosuna bakmadığını maçtan maça hazırlandıklarını belirten Sürme şu ifadeleri kullandı 'Puan tablosuna bakmadım. Tablodan önce maçtan maça odaklanıyoruz, son maçı oynadıktan sonra ne olduğunu göreceğiz. Her maçta kazanmak için çıkıyoruz, hazırlık maçı olsa bile kazanmak istiyoruz. Grupta iyi durumda olsak da kötü durumda olsak da kazanmaya odaklanacağız. Takımda, kazanma ruhunu istiyorum, ne olursa olsun.'

'BİZ BU ÜLKENİN ÇOCUKLARIYIZ'

Milli oyuncu Emin Bayram ise 'Maçın karşılığını aldık, takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes sahada çok iyi mücadele etti ve yapmamız gereken her şeyi yaptık. Bir önceki maçta da söylemiştim, insanlarımızdan destek bekliyoruz, bugün de sağ olsunlar geldiler ve bizi desteklediler. Biz bu ülkenin çocuklarıyız ve insanların desteğine ihtiyacımız var, çok teşekkür ederiz bugünkü desteklerinden dolayı. Arkadaşlarımı tekrar kutluyorum' açıklamasında bulundu.

Emin Bayram konuşmasını şu sözlerle noktaladı 'Hedef bitmiyor, Türklerin güzel bir sözü var; 'Biz bitti demeden bitmez.' Bunun için çabalayacağız ve önümüze gelen bütün rakiplerimizi yenmek istiyoruz.? (DHA)