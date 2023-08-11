Türkiye U19 Kız Milli Takımı, FIVB U19 Dünya Şampiyonası'nda ABD ile finalde karşılaşacak
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Hırvatistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB U19 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye U19 Kız Milli Takımı, finalde ABD ile mücadele edecek. ABD, yarı finalde İtalya'yı mağlup ederek finale yükseldi. Türkiye ise yarı finalde Japonya'yı yenerek finale çıktı. Final maçı yarın TSİ 22.00'de oynanacak.
FIVB U19 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye U19 Kız Milli Takımı'nın finaldeki rakibi ABD oldu.
Hırvatistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, finalde ABD ile karşılaşacak. Osijek kentinde oynanan yarı final maçında ABD, İtalya'yı 18-25, 22-25, 25-20 ve 15-25 setlerle 3-1 mağlup etti. ABD, bu sonuçla finale yükseldi.
Milliler, yarı finalde Japonya'yı 3-0 yenerek adını finale yazdırmıştı. Turnuvadaki tüm maçlarını kazanan Ay-yıldızlılar, finalde yarın TSİ 22.00'de ABD ile karşı karşıya gelecek.