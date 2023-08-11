Türkiye U19 Kız Milli Takımı, FIVB U19 Dünya Şampiyonası'nda ABD ile finalde karşılaşacak

Hırvatistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB U19 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye U19 Kız Milli Takımı, finalde ABD ile mücadele edecek. ABD, yarı finalde İtalya'yı mağlup ederek finale yükseldi. Türkiye ise yarı finalde Japonya'yı yenerek finale çıktı. Final maçı yarın TSİ 22.00'de oynanacak.