Türkiye U19 Kız Milli Takımı FIVB Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu

Türkiye U19 Kız Milli Takımı, FIVB U19 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak ikinci oldu. Karşıyaka milli kafiledeki Milli Takımlar Altyapı Koordinatörü Reşat Yazıcıoğulları ve oyuncu Şevval Acıbal'la gurur duydu. Türkiye, ABD'ye karşı 2-0 öne geçmesine rağmen maçı 3-2 kaybederek ikincilik elde etti.

FIVB U19 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye U19 Kız Milli Takımı ikinci olurken, Karşıyaka milli kafiledeki Milli Takımlar Altyapı Koordinatörü Reşat Yazıcıoğulları ve oyuncu Şevval Acıbal'la gurur duydu. Türkiye, Hırvatistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda namağlup finale çıktıktan sonra şampiyonluk maçında ABD'ye setlerde 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup olup gümüş madalya kazandı. Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'ndeki Karşıyaka'yı çalıştıran Reşat Yazıcıoğulları ve yeşil-kırmızılı takımdan da oyuncusu Şevval, ay-yıldızlı ekibimizde dünya ikinciliği gururu yaşadı.

Daha önce 2011'de bu organizasyonda altın madalya alan Türkiye, 2007'den sonra bir kez daha gümüş madalya kazandı.